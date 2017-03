Marvel's Inhumans: una connessione con Agents of S.H.I.E.L.D nelle nuove foto?

Erano di ieri le nuove foto dal set dell'attesadi casa ABC che mostravano una prima occhiata anei panni di Crystal, ma adesso ecco sbarcarne di nuove, sempre dalla stessa location, che mostrerebbero anche un legame con

Nelle immagini che trovate in basso, infatti, è possibile notare una sorta di stele di pietra che riporta le stesse identiche scritte che Coulson cercava disperatamente di tradurre e capire nella seconda stagione della serie spy-action-comics di successo.



Non un vero e proprio crossover, quindi, ma una connessione interessante per un progetto che ha avuto una lunga gestazione all'interno dell'opera televisiva creata dal grande Joss Whedon. In aggiunta all'interessante particolare, è possibile inoltre ammirare un po' più da vicino la bellissima Cornish nel costume dell'eroina Crystal.



Marvel's Inhumans vede nel cast anche Anson Mount (Black Bolt), Serinda Swan (Medusa), Iwan Rheon (Maximus the Mad), Ken Leung (Karnak), Eme Ikwakor (Gorgon), Mike Moh (Triton), Sonya Balmores (Auran) ed Ellen Wolglom, per una première prevista il prossimo 26 settembre.



Ecco le foto della stele e di Crystal: