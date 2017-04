Marvel's Inhumans: una nuova sinossi svela i dettagli sul serial

In un recente evento,della Walt Disney ha affermato che il serial suglisarà "diverso da ogni serial visto in tv fino ad oggi". E la curiosità, su questo serialin arrivo a settembre, effettivamente, c'è.

Ora ABC ha diffuso una nuova sinossi dello show che svela qualche nuovo dettaglio in più: "Dopo che la Famiglia Reale degli Inumani viene colpita da un colpo di stato militare, questi riescono a fuggire a malapena alle Hawaii dove le loro sorprendenti interazioni con il mondo lussureggiante e l'umanità intorno a loro potrebbe non solo salvare loro, ma la Terra stessa".

Insomma, sembra che, come nei fumetti originali, Maximus riuscirà a fare il colpo di stato che manderà gli Inumani in esilio sulla Terra. Inoltre, a questo punto, è chiaro che passeremo "poco tempo" ad Attilan, la città della Famiglia Reale (magari nei primi due episodi), per poi spendere tutto il resto sulla Terra.

Vi terremo aggiornati.