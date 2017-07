Marvel's Iron Fist 2: cambia lo showrunner della serie

Una notizia forse un po' inaspettata ma che molti fan della Marvel prenderanno come "ottima". Infatti,avrà un nuovo showrunner nel corso della seconda stagione che, al momento, non ha ancora una data di uscita.

Dopo l'annuncio di una seconda stagione, la Marvel ha ufficializzato l'ingresso di Raven Metzner come nuovo showrunner. L'unica 'doccia gelata' per i fan è che Metzner non è estraneo al mondo dei fumetti, avendo co-scritto nel 2005 il film-flop su Elektra.

Scott Buck, lo showrunner della prima stagione, aspramente criticato da stampa e pubblico, ha lasciato il progetto per dedicarsi all'altra nuova serie della Marvel, Inhumans, che debutterà a settembre e che - guarda caso - è già criticata dai fan.