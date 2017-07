Marvel's Iron Fist 2:l'eroe potrebbe avere il suo costume nella seconda stagione

Uno degli annunci più attesi dai fan durante questo San Diego Comic-Con, è stato il rinnovo diche, cosi, otterrà una seconda stagione (anche se non è ancora chiaro quando arriverà su Netflix).

E' cambiato anche lo showrunner - da Scott Buck a Raven Metzner -, ma i fan non vedono l'ora di capire se Danny Rand avrà mai il suo costume dei fumetti nello show. La risposta di Finn Jones, interprete del protagonista, sembra più che positiva.

"Le nostre serie non sembrano tirarsi indietro quando devono introdurre i costumi" ha spiegato Jones "Ma vogliamo che sia autentico quando accade. Danny era in un viaggio per capire la sua responsabilità. E durante tutta la prima stagione, non aveva la testa per mettersi un costume. E alla fine di The Defenders, sembrerà più giusto avere un costume".