Marvel's Iron Fist: annunciata la seconda stagione, ci sarà anche Misty Knight

In attesa di novità riguardanti, durante il panel al San Diego Comic-Con, la Marvel ha annunciato ufficialmente una seconda stagione di, la cui produzione inizierà molto presto.

Nel cast torneranno Finn Jones nei panni di Danny Rand a.k.a. Iron Fist e Jessica Henwick in quelli di Colleen Wing. Ma non è tutto: la Marvel ha confermato che nella seconda stagione vedremo anche Simone Missick riprendere il ruolo di Misty Knight direttamente da "Luke Cage" e "The Defenders".

Questa è un'ottima notizia per i super-fan di casa Marvel: la Wing e la Knight, nei fumetti, sono inseparabili e sono conosciute come Le Figlie del Drago.

Non è chiaro se Scott Buck resterà come showrunner, né tantomeno la Marvel ha ufficializzato una data di uscita.