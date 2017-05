Marvel's Iron Fist: Danny Rand indosserà il costume nella seconda stagione?

, l'attore che interpreta il supereroe nel telefilm, targato, spera di sì. Vedremo. Per adesso non si hanno notizie certe nemmeno sul rinnovo.

Questo perché, come tutti sappiamo, nonostante sia stata seconda solamente a Luke Cage (parlando delle serie originali sui supereoi Marvel prodotte in casa Netflix), Iron Fist è stato super criticato. Lento, noioso, a tratti irritante.

Il costume poi, è stato ulteriore motivo di disappunto per i fan dei fumetti. Tutti si aspettavano - o speravano, per meglio dire - di vederlo indossare il classico outfit, e invece no, mai. Nemmeno una volta. Non che sia una grandissima novità, visto che anche Daredevil non ha indossato il costume fino all'ultimo episodio, e pure in Jessica Jones Kilgrave (David Tennant) non si è rivelato "viola" che una volta nel telefilm. Comunque nella seconda stagione, sempre che si faccia, di Iron Fist, la cosa dovrebbe cambiare e potremo vederlo in costume.

Almeno questa è la speranza di Finn Jones, che ha dichiarato al podcast di HHWLOD, riguardo il look del suo personaggio: "Penso che andando avanti con la seconda stagione di Iron Fist vedremo qualcosa del genere (il costume classico). Personalmente mi piacerebbe che ci fossero le tradizionali stringhe ondlulate dietro la maschera. E' un effetto veramente figo. Sarà un gran casino farlo, ma credo che il risultato sarebbe fantastico."

Ovviamente portare il costume originale sullo schermo potrebbe essere un motivo in più per dare una seconda chance alla serie, perlomeno per quelli a cui non è piaciuta. Sarebbe anche il caso di rendere Danny Rand un tantino diverso rispetto a come lo abbiamo visto nella prima stagione, così... stranamente indeciso. Se come pare, in Defenders il suo personaggio maturerà, abbiamo buone possibilità di vedere il vero Iron Fist dalla seconda stagione in poi.

