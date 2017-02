Marvel's Iron Fist, ecco il poster e il motion poster ufficiale

A poco meno di un mese dalla release mondiale,ha rilasciato il poster e il motion poster ufficiale della serie televisiva, quarto show Marvel su Netflix che porterà alla miniserie crossover

Tutti gli episodi di Marvel's Iron Fist verranno rilasciati su Netflix il 17 Marzo, anche in Ultra HD 4K. Questa la sinossi ufficiale:

«Tornato a New York City, dopo essere scomparso per anni, con l'obiettivo di stabilire un rapporto con il suo passato e la sua famiglia, il miliardario trasformatosi in un monaco buddista ed esperto di arti marziali Danny Rand inizia a combattere criminali e corrotti della città attraverso la sua incredibile padronanza del kung-fu e alla straordinaria capacità di evocare la potenza del Pugno d'Acciaio».