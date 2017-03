Marvel's Iron Fist: nuove clip dalla serie della Marvel

Domani i Marvel Studios rilasceranno su Netflix la prima stagione di, nuovo serial in live-action della Casa delle Idee incentrato sull'iconico personaggio di Pugno d'Acciaio, interpretato da

La serie arriva senza non poche polemiche sul casting e portandosi dietro addirittura delle recensioni negative. Nell'attesa del rilascio ufficiale del serial, la Marvel ha diffuso delle nuove clip, che potete trovare qui sotto.

Il serial è incentrato su Danny Rand (Jones), scomparso da New York City da quando era piccolo. In età adulta torna a New York per reclamare la sua società e per combattere i criminali.

Ricordiamo che Iron Fist sarà anche nella miniserie sui Defenders, in arrivo quest'estate. Dopodiché Marvel e Netflix hanno annunciato anche una seconda stagione per Jessica Jones e Luke Cage, una terza per Daredevil ed uno spin-off sul Punisher.