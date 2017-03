Marvel's Iron Fist, nuovo poster ufficiale della serie Netflix con Finn Jones

Mancano ormai soli 4 giorni all'arrivo dell'attesissimasu, ma per alleviare l'attesa ecco che la piattaforma streaming ha rilasciato online su IGN un nuovo poster ufficiale della serie.

Il poster è in linea con quelli già rilasciati per i restanti membri dei Defenders, cioè Daredevil, Jessica Jones e Luke Cage. Vediamo infatti Finn Jones nei panni di Danny Rand lungo una strada della Chinatown di New York. Alla sua sinistra c'è Jessica Henwick (Colleen Wing) e al lato opposto troviamo invece Jessica Stroup e Tom Pelphrey nei rispettivi ruoli dei fratelli Gioia e Ward Meacheum. Sulla finestra sopra il ristorante c'è invece David Wenham nei panni di Harlod Meachum, padre di Gioia e Ward.



Stranamente, manca all'appello Rosario Dawson. La storia di Iron Fist seguirà il misterioso ritorno a New York di Danny Rand, intenzionato a riconquistare il suo diritto di nascita sulla compagnia di famiglia. Una minaccia incomberà però sulla Grande Mela, e Danny dovrà scegliere tra l'eredità di famiglia e i suoi doveri come Arma Vivente.



Marvel's Iron Fist sbarcherà su Netflix il prossimo 17 marzo. Ecco il nuovo poster: