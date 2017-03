Marvel's Iron Fist: online il character poster di Colleen Wing

Manca ormai poco più di una settimana alla release mondiale di, il nuovo serial Marvel su Netflix che condurrà alla miniserie crossover

Oggi, è stato rilasciato il character poster dedicato a Colleen Wing, interpretata da Jessica Henwick, co-protagonista della serie insieme a Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist).

Collen Wing è un’insegnante di arti marziali che aiuterà Danny nella sua pericolosa missione di ripulire New York da una nuova e letale droga, mentre dovrà combattere contro il giudizio della gente formatosi nel periodo in cui faceva combattimenti in gabbia.

Alla fine di Marvel's Luke Cage, vediamo Claire Temple (Rosario Dawson) prendere il numero della scuola in cui insegna la Wing, anticipando il suo ruolo nella serie.

Tutti gli episodi di Marvel's Iron Fist verranno rilasciati su Netflix il 17 Marzo.