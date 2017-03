Marvel's Iron Fist: ritorni, Difensori e... il costume

, nuova serie in live-action targata Marvel Studios, è disponibile per la visione da venerdì scorso e, molti fan, si sono già buttati a capofitto nella visione, molti l'hanno addirittura già terminata (grazie al binge-watching!).

ATTENZIONE! SPOILERS!

Quindi questa notizia è per voi che già avete visto la serie - o per chi non teme gli spoilers! Durante un'intervista, Sacha Dhawan ha confermato che non vedremo il suo personaggio, Davos, diventare a tutti gli effetti Steel Serpent nella miniserie The Defenders ma in una potenziale seconda stagione di Iron Fist: "Non sarò in Defenders, no. L'inizio di questo conflitto tra Danny e Davos inizia alla fine della prima stagione e penso che la rivedremo nella seconda".

Parlando di The Defenders, l'attore che dà vita a Danny Rand, Finn Jones, ha spiegato che il personaggio avrà un ruolo chiave nella miniserie: "Danny ha un ruolo chiave nella trama dei Difensori. Nel gruppo, Danny è il più ottimista, vulnerabile e spericolato".

Infine, vi mostriamo qui sotto una foto di Johnny Yang con un costume di Iron Fist. E' una foto scattata sul set di Marvel's Iron Fist. Ad un certo punto, nella serie, Danny mostra alcuni filmati di altri "Iron Fist" nella storia e vediamo anche Yang con il costume. Un interessante easter egg per i fan delusi dalla mancanza del vero costume per Danny Rand.