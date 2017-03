Marvel's Iron Fist: Scott Buck e Jessica Henwick sulle polemiche sul casting

La serie televisiva di, nuovo serial prodotto dai Marvel Studios per Netflix, arriverà nella giornata di domani, non senza polemiche e critiche negative da parte della stampa di tutto il mondo.

Sulle polemiche riguardanti il casting si è già espresso il protagonista Finn Jones. Per chi non l'avesse capito, in molti si lamentano della scelta della Marvel di ingaggiare Jones e non un attore asiatico nei panni di Danny Rand (sebbene anche nei fumetti non sia asiatico!).

"Per me era importante trovare l'attore giusto per Danny" spiega lo showrunner Scott Buck "Solo dopo aver ingaggiato Jones ho scoperto che c'era qualche controversia sul casting. Io mi sono concentrato sulla storia e sul trovare l'attore giusto per dare vita a questo personaggio, niente di più".

Allo stesso modo si espressa Jessica Henwick, interprete di Colleen Wing: "Io sono asiatica. E sono anche un'attrice. Se qualcuno deve capire determinate cose, quella sono io. Ho dovuto affrontarlo nella mia carriera. Ho lavorato per otto anni e ho provato sulla mia pelle cosa voglia dire non rappresentare bene o a sufficienza gli asiatici. Ma ho visto Jones all'opera sul personaggio e posso assicurarvi che è straordinario".