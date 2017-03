Marvel's Iron Fist: lo showrunner Scott Buck parla del costume

Fin dall’annuncio della serie, i fan si sono chiesti se nel serial prodotto davedremo l’iconico costume del personaggio, assente da qualsiasi filmato promozionale rilasciato finora.

Oggi, lo showrunner Scott Buck è intervenuto sulla possibilità di vedere il costume di Iron Fist nella serie:

«Non credo ci sarà. Non c’erano buone ragioni per far indossare il costume a Danny Rand perché lui è un ragazzo che sta ancora scoprendo sé stesso e cosa vuol dire essere un eroe, quindi non è ancora pronto a mettere un costume o una maschera.

Allo stesso tempo, è ben noto come miliardario, quindi non può uscire allo scoperto a fare qualsiasi cosa senza essere riconosciuto. è un bel problema per il personaggio.

Cerchiamo sempre di mantenere un alto livello di realismo per le nostre storie e per i nostri personaggi. Il mondo mistico è qualcosa di nuovo per noi, un concetto che abbiamo anticipato con vari elementi nelle altre serie. Abbiamo abituato lo spettatore all'idea che c'è qualcosa di più grande e più profondo lì fuori, ma non ci siamo mai entrati».

Tutti gli episodi di Marvel's Iron Fist verranno rilasciati il 17 Marzo su Netflix.