Marvel's Jessica Jones 2: Janet McTeer è nel cast, Wil Traval ci sarà?

In attesa di vedere iquest'agosto, la Marvel ha iniziato le riprese della seconda stagione di. Ed ecco arrivare i primi dettagli sul cast del serial interpretato da

Entertainment Weekly conferma che l'attrice candidata all'Oscar Janet McTeer è salita a bordo del progetto in un ruolo top-secret ma che avrà "un grosso impatto sulla vita di Jessica". Al via le speculazioni? "Siamo terribilmente fortunati ad avere un'attrice del calibro di Janet unirsi ad un cast cosi incredibile" ha spiegato Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel.

Intanto, sembra sempre più confermato che l'attore Wil Traval tornerà nella seconda stagione a rivestire i panni di Will Simpson/Nuke... una cosa non cosi scontata per una produzione Marvel Studios.