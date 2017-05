Marvel's Jessica Jones 2: nuove foto dal set della seconda stagione

La seconda stagione didella Marvel, prodotta e distribuita da Netflix, è attualmente in lavorazione e in un paio di nuovi scatti vediamonei panni di Trish ecome la Detective.

La produzione sta continuando a lavorare a New York. Possiamo dire, a vedere le due attrici, che i cambiamenti tra prima e seconda stagione, perlomeno negli outfit, non sono assolutamente degni di nota. Anzi, non sono per niente diversi. Potrebbe anche darsi che la Jones stia indossando il suo costume da super-eroina e quindi non si cambi, ma pure Danny Rand si è cambiato appena tornato dall'isolamento!

Scherzi a parte, siete curiosi di vedere la seconda stagione di Jessica Jones?