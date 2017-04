Marvel's Luke Cage 2 introdurrà due nuovi personaggi

Come per ogni serial che si rispetti, anche la seconda stagione di, il serial Netflix dei Marvel Studios, punterà ad introdurre due nuovi personaggi dei fumetti all'interno della serie televisiva.

Secondo il sito MCUExchange, la Marvel sta cercando due attori per due ruoli differenti. Il primo, chiamato nei casting call Byron è un afroamericano di 30-45 anni, l'uomo più potente ed intelligente della stanza in cui si trova, atletico e con un vero e proprio senso della giustizia. Il sito specula sulla possibilità che Byron non sia altro che John McIver alias il villain Bushmaster.

L'altro ruolo è chiamato 'Tamara', una afroamericana di 20-30 anni, che per MCUExchange potrebbe essere una versione femminile del fratello di Luke Cage, James Lucas Jr.; in questo caso nell'Universo Cinematografico Marvel, Luke avrebbe una sorella e non un fratello.