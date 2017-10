Marvel's Luke Cage 2: Iron Fist con Luke Cage nella nuova foto ufficiale

Dopo la prima stagione di, arrivata su Netflix quest'estate, sembra cheritroverà il collegaanche nell'attesa seconda stagione di, prevista per la seconda metà del 2018.

Entertainment Weekly ha diffuso in esclusiva un nuovo scatto ufficiale dall'attesa seconda stagione di Luke Cage - che trovate qui sotto - in cui vediamo l'eroe interpretato da Mike Colter fare coppia con Danny Rand a.k.a. Iron Fist, interpretato nuovamente da Finn Jones. Il coinvolgimento di Iron Fist nella serie è top-secret al momento ma i fan sperano che possa spianare la strada per gli Eroi in Vendita, il duo formato proprio da Cage e Iron Fist nei fumetti originali.

Il personaggio di Iron Fist avrà anche lui una seconda stagione, anche se al momento non è stata annunciata alcuna data di uscita a riguardo.