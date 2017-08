Marvel's Luke Cage 2: prima foto ufficiale... e spoilerosa

: Dopo l'uscita di, i fan della Marvel sta aspettando con ansia i prossimi prodotti targati Netflix. A fine anno arriverà, ma se parliamo dei Difensori il primo dovrebbe essere, che tornerà con una seconda stagione nel 2018.

ATTENZIONE! SPOILER!

Ed ora la Marvel ha diffuso una prima foto ufficiale dalla seconda stagione di Luke Cage che, ovviamente, è spoilerosa per chi non ha ancora visto The Defenders. Nella foto, infatti, possiamo vedere Luke Cage (Mike Colter) insieme a Misty Knight (Simone Missick) ma, quest'ultima, ha il famoso braccio bionico dei fumetti. Il personaggio, infatti, l'ha perso durante l'episodio finale di The Defenders, anticipando il famoso look del fumetto originale.