Marvel's Luke Cage 2: Theo Rossi tornerà nel cast della serie

Anche senon è stata apprezzata quanto le altre serie Netflix dei Marvel Studios che l'hanno preceduta, la piattaforma digitale ha deciso di rinnovarla per una seconda stagione, ancora senza una data di uscita.

Ovviamente, sappiamo che Mike Colter tornerà ad interpretare Luke Cage (che rivedremo quest'agosto in The Defenders), ma per il cast di contorno ancora è troppo presto per sapere chi tornerà e chi no.

Adesso è Theo Rossi, però, ad annunciare che almeno lui, tornerà nella seconda stagione nei panni del criminale Shades: "Faremo la seconda stagione di Luke Cage. Siamo tutti eccitati a riguardo, sarà bello tornare".

Oltre alla seconda stagione di Luke Cage, Netflix ha annunciato una terza per Daredevil ed una seconda per Jessica Jones.