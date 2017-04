Marvel's Luke Cage: ecco quando verrà girata la seconda stagione della serie

Dopo la prima stagione dell'esordiente serie sul personaggio di, realizzata grazie alla collaborazione dellacon, i fan si sono subito chiesti quando avrebbero potuto assistere al secondo capitolo e i primi segnali ci arrivano dall'attore protagonistache ha recentemente confermato il periodo delle riprese.

Dopo le prime voci che si sono diffuse la scorsa settimana, la star Michael Colter, infatti, ha confermato che la seconda stagione di Luke Cage inizierà le proprie riprese nel mese di giugno del 2017.

Un tweet di Simone Massick (Misty Knight), all'inizio di questo mese, ha alimentato la speculazione secondo cui Luke Cage sarebbe presto tornato in produzione. Da poco, Colter ha confermato la notizia, mentre si trovava al al Chicago Comics and Entertainment Expo. Egli ha rivelato che le riprese avranno inizio nel mese di giugno 2017 e che dovrebbero concludersi entro marzo del 2018, il che suggerisce chela stagione 2 di Luke Cage potrebbe arrivare entro la prima metà del 2018.

La serie ha debuttato nel settembre 2016, raccontando la storia del supereroe a prova di proiettile che aveva già un ruolo di primo piano nella serie Netflix di Jessica Jones. Lo spettacolo è stato ampiamente ben accolto ed è stato considerato da molti come la migliore serie televisiva Marvel andata in onda finora grazie al gigante dello streaming, guadagnandosi un rinnovo entro il mese di dicembre. Da allora, ci si è concentrati sul progetto successivo della Marvel, ovvero Iron Fist, che ha esordito nel mese di marzo, mentre The Defenders è previsto avere un'uscita il 18 agosto e The Punisher uscirà entro la fine dell'anno.