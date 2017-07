Marvel's New Warriors: David Keith sarà il villain

Novità riguardanti la prossima serie tv in live-action della Casa delle Idee. The Hollywood Reporter conferma che il veterano attoreinterpreterà il villain di, nuovo serial targato Marvel Studios.

Keith darà il volto a Ernest Vigman, descritto come "un caustico impiegato municipale che si scontra con l'energia positiva dei New Warriors". I protagonisti del serial saranno Milana Vayntrub nel ruolo di Squirrel Girl e Derek Theler in quelli di Mr. Immortal.

Il cast dei New Warriors include anche Jeremy Tardy come Night Thrasher, Calum Worthy come Speedball, Matthew Moy come Microbe e Kate Comer nel ruolo di Debrii.

Kevin Biegel ha sviluppato il serial comedy, insieme alla Marvel, per Freeform. Dovrebbe debuttare il prossimo anno sul network statunitense.