Marvel's New Warriors: Freeform ordina la serie Marvel con Squirrel Girl!

È ufficiale:ha quest'oggi ufficialmente ordinato una prima serie completa dell'annunciata, adattamento comedy del popolare fumetto con protagonisti i più giovani supereroi della Casa delle Idee.

Il canale ha infatti ordinato dieci episodi da 30 minuti ciascuno che andranno in onda a partire dal 2018, a data da destinarsi. La serie segnerà così la prima incursione della Marvel nel panorama delle commedie televisive. Nei New Warriors vedremo un gruppo di ragazzi dotati di poteri speciali convivere e collaborare insieme, con l'obiettivo di fare la differenza nel mondo.



Motivo di somma gioia per i fan sarà vedere nella serie anche l'amatissima Squirrel Girl (Doreen Green), una leader naturale e fan girl totale, ottimista e davvero tosta. Come dice il nome, Doreen ha i poteri di uno scoiattolo e può quindi volare (planare?), combattere e parlare con altri scoiattoli.



Jeph Loeb ha dichiarato in merito: «I New Warriors sono sempre stati tra i personaggi favoriti dai fan e adesso con l'aggiunta di Squirrel Girl saranno favoriti anche tra le produzioni Marvel Television. Dopo la straordinaria esperienza che abbiamo avuto con Freeform nello sviluppo di Marvel's Cloak e Dagger, era impensabile trovare un posto migliore per i nostri giovani eroi».

