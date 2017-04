Marvel's New Warriors: novità dalla serie

Come ormai saprete, Freeform ha ordinato una prima stagione di, prima comedy dei Marvel Studios in live-action basata sul famoso team di eroi - più Squirrel Girl, uno dei personaggi più amati dai fan della Casa delle Idee.

Della serie ne ha parlato Karey Burke di Freeform: "La Marvel ha iniziato a vedere i nostri punti di forza nei prodotti per i giovani e abbiamo iniziato a crearne di nostri che potessero andare bene per questo target. Volevo mettermi in affari con la Marvel appena ho iniziato a lavorare per Freeform ma non volevo inseguirli solo per il gusto di farlo. Per noi era importante trovare i personaggi giusti per questo pubblico".

Parlando dello showrunner del serial, Kevin Biegel (Scrubs), Burke afferma: "E' innamorato di questi personaggi, e rispetta Squirrel Girl. La più grande arma di questa eroina è l'ottimismo. E' un personaggio su cui si può ironizzare, ma il modo in cui l'ha scritta Biegel è incredibile". Burke spiega che ogni personaggio dello show è talmente 'ben scritto' che potrebbe avere facilmente il suo spin-off e che per Squirrel Girl si sono fatti tutti i nomi che circolano sul web, incluse Anna Kendrick e Shannon Purser.

Intanto Biegel ha ringraziato gli autori delle serie che lo stanno ispirando per New Warriors su Twitter, tra cui - come pensato da numerosi fan - I Vendicatori dei Grandi Laghi.