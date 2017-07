Marvel's Runaways ambientato nello stesso universo delle serie Netflix

Anche se è tutto collegato, l'Universo, fino ad oggi, è stato "unito" a malapena tra cinema e serie tv - ma anche serie tv e altre serie tv. Un po' come accade nei fumetti, infatti, semplicemente i vari prodotti sono ambientati nello stesso Universo ma senza dover, ogni volta, ricorrere ai camei.

Daredevil non appare al cinema, ma non è nemmeno in Agents of S.H.I.E.L.D., per intenderci, eppure sono tutti ambientati nello stesso Universo. Quindi in Agents of S.H.I.E.L.D. lo sanno che ci sono gli Avengers in giro, cosi come nelle serie Netflix si fa spesso riferimento agli eventi della battaglia di New York della prima pellicola di Joss Whedon.

Ed ora Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel, nonostante continui ad affermare che anche Runaways è ambientato nello stesso universo dei Marvel Studios, afferma che sarà principalmente collegato alle serie Netflix. Questo cosa vuol dire? E' possibile, dunque, che vedremo degli easter egg o dei riferimenti più diretti.

Nell'intervista Loeb ha poi parlato del tono del serial: "Non vediamo Runaways come un serial sui supereroi. E' un dramma, stile The O.C., ma dentro l'universo Marvel".