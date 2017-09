Marvel's Runaways: disponibili in rete le prime foto ufficiali

Marvel Studios e Hulu hanno diffuso in rete, tramite EW, le prime foto ufficiali della prima stagione della serie televisiva dedicata ai, sviluppata per la tv da, già autori di Gossip Girl e The O.C.. Potete trovarle tutte dopo il salto.

Il cast del serial include Ariela Barer come Gert Yorkes, Lyrica Okano come Nico Minoru, Rhenzy Feliz come Alex Wilder, Gregg Sulkin come Chase Stein, Virginia Gardner come Karolina Dean e Allegra Acosta come Molly Hernandez.

Schwartz e Savage saranno showrunner e sceneggiatori della serie nonché produttori esecutivi insieme a Jeph Loeb e Jim Chory.

Il serial prodotto dai Marvel Studios segue un gruppo di teenager con superpoteri che scoprono che i loro genitori sono, in realtà, dei villain. La serie arriva il 21 novembre.