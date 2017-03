Marvel's Runaways: ecco le prime foto dal set in California

Con tutta l’eccitazione per il recente annuncio del cast completo di, è facile dimenticare cheha in via di sviluppo numerose serie televisive (oltre a quelle già in onda), tra cui figura anche

Oggi sono arrivate online le prime foto dal set del pilot della serie, che è stato girato nella Ernest McBride High School a Long Beach, California. Le foto mostrano gli attori per la prima volta insieme e ci svelano il look che avranno nello show, compresi i tipici capelli viola di Gert.

Nel frattempo, anche gli stessi protagonisti si divertono a stuzzicare i fan sui social. Gregg Sulkin ha messo su Instagram una foto che lo ritrae intento a leggere le pagine di alcuni album dei fumetti Marvel, mentre James Marsters ha annunciato via Twitter che le riprese del pilot sono quasi giunte al termine.

Prodotta in collaborazione tra Marvel Television e Hulu, Marvel’s The Runaways dovrebbe andare in onda il prossimo anno, ma siamo ancora in attesa di una data ufficiale.