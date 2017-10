Dopo svariati leaked nel corso di questi mesi e l'arrivo di foto ufficiali, ecco debuttare - in occasione del New York Comic-Con - il primo trailer ufficiale di, nuova serie prodotta dai Marvel Studios per Hulu. Trovate il trailer in questa notizia.

Josh Schwartz & Stephanie Savage hanno sviluppato il serial per la Marvel & ABC. Il cast di Runaways include Ariela Barer come Gert Yorkes, Lyrica Okano come Nico Minoru, Rhenzy Feliz come Alex Wilder, Gregg Sulkin come Chase Stein, Virginia Gardner come Karolina Dean e Allegra Acosta come Molly Hernandez.

La serie farà il suo debutto su Hulu a partire dal 21 novembre; non è ancora chiaro se e quando (e, soprattutto, dove) arriverà in Italia.