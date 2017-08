Marvel's Runaways: non ci sarà un solo villain centrale nella prima stagione

La nuova serie televisivadi, non avrà un solo villain principale nella prima stagione. Lo show si basa sulla serie a fumetti, la quale differiva notevolmente dagli altri titoli dellae queste differenze le ritroveremo anche nella serie televisiva.

La mancanza di un personaggio cattivo centrale è una di queste differenze. In un intervista con IGN, dopo la presentazione della TCA estiva della rete, gli showrunner Josh Schwartz e Stephanie Savage hanno spiegato perché hanno preferito usare Pride, una squadra di supervillain - che in realtà è composta dagli stessi genitori dei personaggi principali - piuttosto che concentrarsi su un unico villain:

"Beh, certo. Ovviamente i genitori sono i cattivi in ​​qualche modo. Questa è la premessa. Penso che quello che vogliamo fare, sia di approfondire questi personaggi e rendere visibile come tutti siano imperfetti, e far sì che non ci siano villain che andranno in giro per la dominazione del mondo...I bambini si ribellano e non vogliono sempre ascoltare i loro genitori, ed a volte è perché non dovrebbero. I genitori fanno alcune cose perché pensano di saperne di più rispetto ai loro figli o perché cercano di agire nell'interesse migliore per i loro ragazzi, indipendentemente dal fatto che abbiano ragione o meno."

Dal momento che la nuova serie Marvel Runaways sarà incentrata essenzialmente su un gruppo di supereroi adolescenti che stanno tentando di allontanarsi dai loro perfidi genitori, ha senso che gli showrunner abbiano scelto di concentrarsi sul drama familiare. Voi cosa ne pensate? Trovate che sia un buona scelta?