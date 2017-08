Marvel's Runaways: primi dettagli sui cambiamenti rispetto al fumetto

, adattamento televisivo del noto fumetto della Marvel, arriverà su Hulu a novembre e sembra stia diventando, in poco tempo, una delle produzioni della Casa delle Idee più attese dai fan.

Le prime reazioni sono state positive ma un piccolo dettaglio ha spaventato i fan più accaniti del fumetto: a quanto pare il serial non sarà fedelissimo al comic-book originale. Comicbook.com svela che i cambiamenti più evidenti sono nel rapporto tra i personaggi di Gert e di Molly (i genitori di quest'ultima sono assenti nel serial).

Inoltre in Runaways verrà dato maggior spazio ai genitori dei ragazzi, in particolare a Victor Stein, Leslie Dean e Frank Dean. Infine sembra che i due episodi mostrati alla critica in anteprima non abbiano tutti gli effetti visivi finiti ma sono realizzati da FuseFX, che ha creato il look di Hive nel finale della terza stagione di Agents of S.H.I.E.L.D.