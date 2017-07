Marvel's Runaways: la serie debutta a novembre su Hulu

Per i fan dellaquesto sarà un anno impegnatissimo. Infatti, da agosto in poi saranno tante le serie televisive basate sui personaggi dei fumetti della Casa delle Idee ad uscire.

Mentre i Marvel-fan sono in attesa di Thor: Ragnarok, in arrivo a fine ottobre, potranno "ingannarla" con un bel po' di serial. Sappiamo che ad agosto debutta l'attesa The Defenders, che riunisce insieme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ed Iron Fist, mentre a settembre arriva Inhumans su Fox. Sempre Marvel (ma scollegato dall'Universo Marvel Studios) è The Gifted, incentrata sul mondo degli X-Men ed in arrivo ad ottobre, mentre - dopo Ragnarok - l'attesa è tutta per The Punisher, che dovrebbe debuttare a novembre su Netflix.

Ma se pensate che da qui a fine anno le serie sono terminate, vi sbagliate. A sorpresa Hulu ha annunciato che il serial sui Runaways arriverà il 21 novembre. Attendiamo l'arrivo di un trailer a breve, dunque. Restate sintonizzati.