Marvel's The Defenders: è ancora la serie Marvel/Netflix meno vista!

Dalle statistiche di un'azienda di marketing analitico, si è visto che la serie dirisulta essere ancora la serie meno vista della piattaforma di streaming nei suoi primi 30 giorni.

Lo studio è stato condotto sul campione "abbonati statunitensi" e come appare dai dati del primo mese, le serie che vedevano i quattro supereroi - Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist - combattere le loro battaglie in solitaria, hanno ottenuto più spettatori rispetto alla serie The Defenders. Infatti, citando i dati della società di analisi di marketing della Jumpshot, The Defenders ha ricevuto solamente il 17% del pubblico che è riuscita ad avere la seconda stagione di Daredevil nei primi 30 giorni su Netflix. A differenza delle altre serie, Iron Fist, Luke Cage e Jessica Jones, le quali hanno ottenuto rispettivamente il 28%, il 27% e il 26% di spettatori rispetto alla seconda stagione di Daredevil.

Lo studio della Jumpshot ha anche analizzato il numero di abbonati statunitensi che hanno visto almeno un episodio della serie, analizzando così l'attività degli spettatori. Quindi, oltre al confronto con la seconda stagione di Daredevil, Jumpshot ha rilevato che, dalla sua anteprima del 18 Agosto, The Defenders ha perso molti spettatori, diminuendo dal 67% al 48%, fino al 41% nelle settimane successive all'anteprima.

Quello che i numeri vanno a sottolineare non andrà, però, ad influenzare i boss di Netflix, i quali si baseranno su delle statistiche proprie che si rifaranno a periodi più lunghi di 30 giorni (statistiche che non verranno divulgate). Pare ovvio, però, che per adesso la seconda stagione di Daredevil sia stata la serie più seguita della piattaforma di streaming.