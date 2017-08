Marvel's The Defenders: il cast spiega il rapporto tra Iron Fist e Luke Cage

vedrà tra le fila dei Difensori, insieme a, anche. I due eroi sono notoriamente amici nei fumettie formano un celebre duo chiamato. Tuttavia, sembra che all’inizio dello show targatoil rapporto tra i due non sarà idilliaco.

Nei primi episodi di Marvel’s The Defenders, prima che gli eroi collaborino, li vedremo attraversare qualche piccola divergenza. Gli attori di Iron Fist e Luke Cage, Finn Jones e Mike Colter, hanno spiegato il rapporto tra i due.

Mike Colter: “Sono quel tipo di persona che capisce cosa vuol dire prendersi cura di una comunità. È una cosa basilare, conosci le persone che stai proteggendo, hai un legame con loro. Sento di essere qualcuno che le persone possono toccare e sentire. Sanno dove vivo. Non ho un jet privato”.

Finn Jones: “È carino quando ci incontriamo per la prima volta. Perché abbiamo due ideologie differenti e non solo il modo in cui approcciamo una situazione ma anche come ci arriviamo. Ed è interessante quando ci incontriamo per la prima volta, c’è tensione e conflitto tra di noi. E dobbiamo trovare un modo per risolvere i nostri problemi per, forse, fare squadra e lavorare insieme”.

Marvel’s The Defenders esordirà il 18 agosto su Netflix.