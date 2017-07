Marvel's The Defenders: Charlie Cox parla dell'evoluzione di Matt Murdock

riunirà in un unico show. Uno dei personaggi più interessanti dal punto di vista psicologico è senza dubbio il diavolo di, interprete del supereroe cieco, ha parlato di come si evoluto il suo

“Alla fine della seconda stagione di Daredevil è tutto fallito. Matt ha fallito e le conseguenze sono state devastanti. Sono passati circa sei mesi e lui ha completamente rivalutato tutto ciò in cui crede, tutto ciò che fa. Ha deciso di appendere il costume al chiodo. Si è concentrato al massimo per essere un avvocato migliore. E credo che non abbia più interesse, ormai, nell’essere Daredevil.

Certo, noi su Matt sappiamo che per lui è come una droga, e io penso che a prescindere da cosa lui faccia la sua vita diventerà davvero scomoda. Perché diciamolo, vivere come Matt Murdock è una bugia. Ed è questo che amo in questo eroi, Daredevil è quello autentico. Non so per quanto tempo rimarrà così, ma fortunatamente per lui – o sfortunatamente – sarà un disastro. Riuscirà a ritrovare sé stesso soltanto con i Difensori”.

Marvel’s The Defenders esordirà su Netflix il prossimo 18 agosto.