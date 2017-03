Marvel's The Defenders: Daredevil in azione nel nuovo video dal set

Proseguono le riprese dell'attesissimadi casa, e mentre restiamo in attesa di vedere un primo trailer ufficiale della serie, ecco che sempre grazie a ComicCon.news possiamo mostrarvi adesso un nuovo video dal set.

Protagonista questa volta del filmato è Charlie Cox nei panni dei Diavolo di Hell's Kitchen, Daredevil aka Matt Murdock. È il primo sguardo al personaggio in abiti da supereroe dall'inizio delle riprese, ma soprattutto tra i difensori è il solo ad avere un vero e proprio costume, anche se non è detto che Finn Jones (Iron Fist) non indossi per la serie crossover la famosa tuta dei fumetti completa di bandana copri occhi -cosa che non avverrà invece in Marvel's Iron Fist in arrivo il 17 marzo.



Nel video compaiono anche Luke Cage (Mike Colter), Misty Knight (Simone Missick), Jessica Jones (Krysten Ritter) e Colleen Wing (Jessica Henwick). Non succede comunque un granché: il gruppo corre attraverso un edificio per poi fermarsi e sostenere una conversazione apparentemente molto tesa.



Marvel's The Defenders sbarcherà su Netflix la prossima estate. Ecco il video dal set: