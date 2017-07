Marvel's The Defenders: dettagli incredibili sul personaggio di Sigourney Weaver

Marvel's The Defenders sta per arrivare e oggi la parola la lasciamo alla grande, che racconta qualcosa in più sul suo personaggio nella serie. Se non volete anticipazioni di sorta, non continuate la lettura dell'articolo.

La Weaver ha dichiarato che il suo villain in Marvel's The Defenders vede sé stessa come un'eroina, un'eroina della sua stessa storia. E' ovvio che, per riunire un così potente e nutrito gruppo di eroi: Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil e Iron Fist, la minaccia che new York si troverà ad affrontare sarà tutto tranne che trascurabile. E dunque l'Alexandra interpretata da Sigourney Weaver non sarà affatto una malvagia di poco conto. I Difensori dovranno pur riunirsi per un motivo!

E' prassi comune considerare "migliori" i villain che considerano loro stessi degli eroi. Questo perché la componente di deviazione mentale che li contraddistingue, li pone nella condizione di vedere loro stessi nel giusto e dunque completamente concentrati nella conclusione - ad ogni costo - della "missione" che si prefissano di realizzare:

"Stavo facendo un'intervista prima e continuavo a riferirmi a lei come a un'eroina, che, per me, è un'altra parola per definire un personaggio femminile. Ho detto che lei sei vede come l'eroina della sua stessa storia, perché non vede le cose semplicemente in bianco o in nero. Lei riesce a cogliere tutti i diversi colori e le diverse sfumature, perché è una donna d'affari. E non credo che chi sia coinvolto in questo tipo di lavoro, specialmente al suo livello, abbia molto a cuore il fatto che le cose possano essere fatte in modo "carino". E' una compagnia che usa combustibili fossili e che semplicemente vuole continuare ad usarli, a prescindere da quelli che si preoccupano per la salute della terra. Quindi baso la mia interpretazione di lei sulle persone reali che conosco, che si comportano in questo stesso modo."

Mentre le motivazioni delle azioni di Alexandra in The Defenders devono ancora trovare una specifica spiegazione, quello che sappiamo per certo è che il suo essere villain farà di certo prendere la serie sul serio, le darà corpo e concretezza.

