Marvel's The Defenders: difensori uniti nel primo trailer ufficiale in italiano!

E dopo un brevissimo teaser rilasciato ieri, ecco sbarcare oggi online il primo trailer ufficiale -anche in italiano- dell'attesissimadi casa, serie crossover tra gli show finora prodotti dalla piattaforma streaming.

Nel video possiamo quindi ammirare per la prima volta tutti insieme e in azione Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones), affiancati anche dai comprimari Elektra (Elodie Yung) e Stick (Scott Glenn). I Difensori di Hell's Kitchen dovranno affrontare l'Organizzazione conosciuta come La Mano, a quanto pare guidata dal personaggio interpretato dalla grande Sigourney Weaver, che vediamo nel trailer.



Marvel's The Defenders vedrà nel cast anche Jon Beranthal (The Punisher), Rosario Dawson (Clarie Temple), Elden Henson (Foggy), Carrie Ann-Moss (Jeri Hogarth) e Deborath Ann Woll (Karen Page), per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 18 agosto.