Marvel's The Defenders: ecco le prime recensioni dopo la messa in onda al SDCC

La prima puntata diè stata proiettata durante il fine settimana aldi San Diego ed ha ricevuto una risposta prevalentemente positiva come per ildello show. Adesso però, le recensioni arrivano per i primi quattro episodi della serie che sembrano non mettere d'accordo tutti quanti.

Pare che, nonostante la critica abbia lodato unanime i quattro eroi, il problema principale sia la storia di base che sembra ancora essere troppo lenta e che di conseguenza non attiri lo spettatore. Questo sembrava risolto con la produzione di meno episodi per concentrare la narrazione e tenere gli spettatori incollati allo schermo, ma a quanto pare non è bastato. C'è da tenere presente ovviamente che si parla solo della prima metà della stagione della serie e che sia possibile che le ultime quattro puntate possano ribaltare completamente lo show. Di seguito sono stati raggruppati alcuni estratti delle sopracitate recensione. Fateci sapere la vostra opinione nei commenti in fondo!