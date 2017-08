Marvel's The Defenders - Elektra Vs. Ellen Ripley: Scommesse aperte!

, l'attrice che interpretain Marvel's The Defenders - attualmente online su- parla di cosa succederebbe se il suo personaggio si venisse a scontrare con quello interpretato dain

Elodie Yung, che ha recitato in pellicole hollywoodiane quali The Girl with the Dragon Tattoo nel 2011 e G.I. Joe: Retaliation nel 2013, ha certamente "bucato" lo schermo nel momento in cui le è stato affidato il ruolo di Elektra Natchios, letale combattente esperta nelle arti marziali, vista per la prima volta nel 2016, nella seconda stagione di Daredevil, al fianco di Charlie Cox.

Anche se Elektra in Daredevil purtroppo muore, il suo personaggio esperisce una completa rinascita in Marvel's The Defenders, acquisendo il nome di Black Sky, arma letale della Mano. Essendo al servizio dell'organizzazione, contro cui combattono insieme gli eroi detti I Difensori, e cioè Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter), Daredevil (Charlie Cox) e Iron Fist (Finn Jones) Elektra/Black Sky è sotto lo stretto controllo della villain interpretata dalla iconica Weaver, Alexandra. Questo ha portato le due attrici, a ritrovarsi a stretto contatto durante numerosissimi ciak.

In un'intervista rilasciata a Screen Rant, la Yung (al cinema in The Hitman's Bodyguard), ha affermato di essersi sentita "protetta e curata" dalla Weaver durante le riprese e, certamente, le sue doti attoriali, stando al fianco della 5 volte nominata all'Oscar, sono migliorate:



"Nutro molto rispetto per lei - la ammiro davvero tanto: è un'icona. In tutte le scene che avevamo pensavo: "oddio, spero di non fare casino!" Ma è lei che riesce a trascinarti nel suo mondo. E' generosa e prova cose diverse ad ogni ripresa, ad ogni ciak. Mi ricordo la nostra prima grande scene girata insieme, io stavo faticando parecchio. Mi sentivo davvero sotto pressione, ma lei mi ha aiutata rimanendo, contemporaneamente, nel suo personaggio. E' fantastico lavorarci insieme, è una donna meravigliosa. La adoro, davvero!"

Screen Rant ha poi chiesto alla Yung se Elektra vincerebbe in un combattimento faccia a faccia col personaggio interpretato dalla Weaver in Alien, Ellen Ripley e lei:

"Io non mi azzarderei a dire questa cosa. Non credo proprio, anzi! Sono completamente in disaccordo!" (ride)

Marvel's The Defenders è attualmente disponibile su Netflix.