Marvel's The Defenders: Elodie Young parla di come sarà Elektra

debutterà il prossimo 18 agosto su. Tra i personaggi in gioco vedremo il ritorno dinei panni di: l’assassina sarà resuscitata dai ninja delladopo le vicende di. L’interprete della guerriera ha parlato di come sarà il ritorno di Elektra nello show.

“È stata una grande idea. Credo che si siano ispirati davvero tanto ai fumetti. Elektra muore e torna con un nuovo outfit, ed è cambiata. È stato interessante riaverla indietro, nei panni di un personaggio completamente diverso. Anche perché lei non ricorda nulla. Ed esplorare un personaggio da zero è stato stimolante per me. Dunque abbiamo iniziato da questo. In seguito Alexandra prenderà la sua nuova identità di Elektra e si forgerà da sola la vita che desidera. Questo sarà il suo punto di partenza”.

Chissà che impatto avrà il suo ritorno su Matt Murdock, uno dei protagonisti dello show. Non vediamo l’ora di rivedere Elektra nuovamente in azione su Netflix in Marvel’sThe Defenders, a partire dal prossimo 18 agosto.