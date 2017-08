Marvel's The Defenders: Elodie Yung e la sua "nuova" Elektra

è, probabilmente, uno dei personaggi più complessi ed interessanti dei fumetti della Marvel. Non è un caso che sia stata ideata dal genio di. E dopo aver debuttato nella seconda stagione di, la vedremo anche in

Ma c'è un piccolissimo problema: l'Elektra di The Defenders non è la stessa di Daredevil 2. Spieghiamo meglio: l'Elektra vista in Daredevil 2 era "buona" e combatteva contro la Mano. Poi è morta. Ora viene resuscitata dalla Mano e diventa "cattiva", e combatte al loro fianco. Perché? Perché non ha memoria di quello che è accaduto in passato.

La sua interprete, Elodie Yung, torna a parlare di questa incredibile sfida in una nuova intervista: "Un giorno, muori tra le braccia di colui che ami... ed ero - in un certo senso - una brava persona in Daredevil, ma ora ritorno e sto dall'altra parte, tutto diventa più dark e violento. E' interessante poter interpretare lo stesso personaggio ma, allo stesso tempo, che si è dimenticata di tutto. E' eccitante, perché è tutto nuovo. Posso costruire un nuovo personaggio.".

"Adoro entrambe le versioni" continua, la cui mentore sarà la Alexandra interpretata da Sigourney Weaver "In entrambe non penso lei sia 100% buona o 100% cattiva ed è quel che adoro di Elektra. E' una donna complessa".