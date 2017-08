Marvel's The Defenders - Iron fist è il personaggio che più divide i fan

Le statistiche parlano chiaro: Danny Rand aka, nella sua incarnazioneè il personaggio che più sa dividendo gli spettatori.

Le critiche, che sono iniziate già dopo aver visto la serie standalone dedicata al Pugno d'Acciaio di K'un Lun, vertono principalmente sull'immaturità di Danny Rand, sul suo essere completamente incapace di mantenere l'equilibrio mentale e... beh, tanto altro. Gli spettatori spesse volte provano fastidio nel guardarlo.

L'unica dinamica per adesso che, se sviluppata, potrebbe portare Iron Fist a migliorare leggermente nell'immaginario collettivo, è il rapporto d'amicizia accennato con Luke Cage.

In ogni caso i suoi fan, la serie ce l'ha, ed è la seconda tra le più viste nell'ambito dei prodotti a marchio Marvel/Netflix sui Difensori, subito dopo Daredevil. Per cui, che piaccia o no, questa versione di Danny Rand resterà in giro ancora per un po'.

Netflix comunque, è in allerta al riguardo tant'è che, per la seconda stagione di Iron Fist, lo showrunner originale Scott Buck, è stato sostituito da Raven Metzner e la speranza è che la caratterizzazione del personaggio di Rand sia fatta in modo diverso.

Senza voler spoilerare troppo la stagione di The Defenders, quello che i fan vorrebbero vedere, certamente è un Danny Rand che prenda in mano il suo destino, si comporti da adulto, ascolti un minimo, e sia più "eroe", nell'accezione che hanno già Jessica Jones, Daredevil e Luke Cage.

E' possibile che anche chi adesso non ha fiducia nel cambiamento in positivo di Iron Fist, col tempo si ricreda, magari grazie a una sceneggiatura diversa, che renda giustizia a un personaggio potenzialmente apprezzabilissimo.

Marvel's The Defenders è attualmente in streaming su Netflix con la prima stagione, di otto episodi.