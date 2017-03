Marvel's The Defenders: Luke Cage, Danny Rend e la Jones nel nuovo video dal set

Mentre mancano soli 3 giorni all'arrivo su Netflix dell'attesissima-accolta però tiepidamente dalla stampa americana-, ecco che continua a sbarcare online nuovo materiale dedicato anche alla serie crossover, attesa per questa estate.

Nel filmato rilasciato oggi dal canale Youtube di ComicCon.news, vediamo in azione Luke Cage (Mike Colter), Jessica Jones (Krysten Ritter) e Danny Rand (Finn Jones) per le strade di una Hell's Kitchen notturna, con il primo occupato a trasportare tra le sue possenti braccia il corpo di una donna non meglio identificata -forse Misty Knight-, lasciandosi alle spalle un vistoso green-screen.



Lasciandovi al video in basso, vi ricordiamo che Marvel's The Defenders vede nel cast anche Charlie Cox (Daredevil), Rosario Dawson (Claire Temple), Elodie Yung (Elektra), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy), Carrie-Ann Moss (Jeri Hoghart), Scott Glenn (Stick) e Sigourney Weaver nei panni della villain Alexandra.



Ecco il video dal set: