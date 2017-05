Marvel's The Defenders: nuova spettacolare foto degli eroi tutti insieme

The Defenders , lo showche riunisce gli eroi Marvel, ha una nuova immagine promozionale che ce li fa vedere tutti e quattro insieme, pronti all'azione.

Sullo show, riguardo il rapporto tra i Difensori, Mike Colter (Like Cage), ha dichiarato: "All'inizio siamo tutti abbastanza reticenti. Nessuno vuole lavorare con gli altri. E alla fine dello show sarà un po' come in The Hangover," ride "Non voglio vedervi mai più in vita mia!"

Riguardo la possibilità di vedere o meno gli eroi in costume, beh, non solo non ne sappiamo nulla, ma non sembra esserci traccia di alcun costume in quello che abbiamo avuto modo di vedere finora della serie, dunque pare improbabile che si segua, almeno per ora, la linea guida dei fumetti.

Intanto godiamoci la nuova immagine, uscita col magazine Empire.