Marvel's The Defenders: nuovo dietro le quinte e clip dalla serie

Mancano pochissimi giorni all'arrivo sulla piattaforma digitale Netflix della miniserie. Ed ora, in attesa di vederla, ecco arrivare in rete una nuova clip ed un dietro le quinte, che potete ammirare proprio in questa notizia.

Marvel's The Defenders riunisce insieme gli eroi oscuri delle serie Netflix dei Marvel Studios. Per fronteggiare il clan de La Mano e la sua misteriosa leader Alexandra (Sigourney Weaver), Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones), Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter) e Luke Cage (Mike Colter) sono costretti ad allearsi per combatterli e difendere New York City. Ma Alexandra ha un'arma inaspettata quanto letale: Elektra Natchios (Elodie Yung).

La serie arriva venerdì su Netflix.