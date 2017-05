Marvel's The Defenders: un nuovo teaser annuncia il ritorno di Elektra

La serie Netflix dei Marvel Studios,debutterà quest'estate sulla piattaforma digitale. In attesa di un trailer, la Marvel ha diramato un breve promo che anticipa il ritorno di Elektra, interpretata da

L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio è stato nella seconda stagione di Daredevil lo scorso anno, in cui veniva uccisa. Il suo ritorno, anche per chi conosce i fumetti, era piuttosto scontato; la rivedremo, dunque, in questa miniserie in cui il suo ruolo, al momento, è totalmente top-secret.

The Defenders riunirà insieme Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ed Iron Fist pronti a fronteggiare un nemico comune. I quattro saranno, cosi, costretti ad unire le proprie forze.

Ricordiamo che il serial debutterà in estate.