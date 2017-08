Marvel's The Defenders: online tante foto ed il poster ufficiale

Dopo la premiere avvenuta ieri sera, i Marvel Studios hanno diffuso in rete delle nuove foto ed un poster ufficiale da, la miniserie della Casa delle Idee che riunisce insieme tutti gli eroi dei serial Netflix. Potete trovare tutte le immagini in calce alla notizia.

Anche se le recensioni hanno un po' smorzato l'hype di molti fan, gli spettatori non vedono di vedere l'attesa miniserie, soprattutto dopo l'ultimo trailer diffuso nel corso del San Diego Comic-Con.

In The Defenders, in arrivo il 18 agosto su Netflix, Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones) decide di mettere insieme un team di eroi con poteri eccezionali per fronteggiare La Mano, a cui fa capo la perfida Alexandra (Sigourney Weaver). Per far sì che questo accada, i Difensori vengono formati: oltre ad Iron Fist ne fanno parte anche Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter) e Luke Cage (Mike Colter). Sfortunatamente, la Mano potrà contare su un'arma vivente: la rediviva Elektra (Elodie Yung)...