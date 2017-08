Marvel's The Defenders - Parliamo di Elektra nel finale di stagione. SPOILER!

, l'attrice che interpreta Elektra in Marvel's The Defenders , parla del suo personaggio e della storyline che è stata sviluppata per lei dagli sceneggiatori, con qualche riferimento spoileroso. S volete continuare la lettura, sappiate che ci sono anticipazioni su tutta la prima stagione.

L'ultima puntata di Marvel's The Defenders ha visto Elektra, tornata dalla morte ad opera della Mano, rimanere sottoterra insieme a Daredevil. Per Matt Murdock la questione si è risolta "positivamente", nel senso che è uscito da dove si trovava; quanto a lei... Non si è capito bene. E dunque l'attrice parla ora con The Hollywood Reporter di ciò che vorrebbe per il futuro del personaggio.

"Elektra mi piace moltissimo. E la sento ancora incompleta come personaggio, la sua storia, intendo. Ha fatto tutto quello che ha fatto e ora? Dov'è? E lui è vivo (Murdock). Quindi spero che i loro sentieri si incrocino di nuovo. Voglio sapere dove vive, cosa fa, se si sta godendo la vita e cose del genere. Insomma, sarebbe interessante continuare ad esplorare il personaggio, ma francamente, almeno per adesso, non ho idea di cosa la Marvel voglia fare con lei."

Le potenziali storie che potrebbero essere raccontate su Elektra sono tantissime, non ultimo un suo eventuale ritorno nella serie che l'ha vista per la prima volta, Daredevil che, anche se non ha ancora una data d'uscita ufficiale, tornerà presto con la terza stagione.

Per adesso godiamoci le loro avventure in Marvel's The Defenders su Netflix.