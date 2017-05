Marvel's The Defenders: primo banner ufficiale per il serial

, la nuova miniserie dei Marvel Studios in arrivo quest'agosto sulla piattaforma digitale Netflix, promette tanta azione e, soprattutto, una gran bella chimica tra i quattro eroi protagonisti.

Il primo trailer, diffuso nella giornata di ieri, ha sorpreso tutti in positivo e sta raccogliendo critiche entusiasmanti in rete. Oggi, invece, vi proponiamo un nuovo banner promozionale che potete ammirare, come sempre, comodamente in calce alla notizia.

The Defenders riunirà, tutti insieme, gli eroi apparsi fino ad oggi nelle serie Netflix dei Marvel Studios. Stiamo parlando, dunque, di Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones ed Iron Fist, insieme per combattere un nemico comune. Nel cast vedremo anche Sigourney Weaver nei panni della villain principale ed il ritorno di Elodie Yung nei panni di Elektra Natchios.