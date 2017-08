Marvel's The Defenders: quale sarà il futuro della Mano?

: I membri dellasono stati il filo conduttore che ha legato tutte e quattro le serie, culminando poi nello scontro finale che possiamo vedere ina partire dallo scorso 18 agosto. Ma, anche dopo il finale della miniserie crossover, quale sarà il futuro dell'organizzazione?

A fornirci una risposta ci pensa Marco Ramirez, showrunner nonché produttore esecutivo di Marvel's The Defenders:

"Beh, nel mondo Marvel - e, come direbbe Jeph Loeb, il boss di Marvel TV - nel mondo dei fumetti, puoi trovare sempre un mondo. La storia ci riesce sempre, dunque chi sa? Ma noi sentivamo di volere che questa fosse effettivamente la fine in questo show, quindi se da un lato non so se sarà la fine della Mano - chissà cosa accadrà in futuro - abbiamo la sensazione che sia davvero giunta al termine di questa storia nella lore. In particolare per Iron Fist, volevamo chiudere questo capitolo. Non so cosa ci riserverà il futuro. È una domanda da fare a Jeph Loeb (ride), ma per me e per gli sceneggiatori, è come se questa storia fosse finita".

Marvel's The Defenders, dunque, segna la conclusione dell'arco narrativo con i membri della Mano come villain, dopo diverse stagioni di onorato servizio a mettere i bastoni tra le ruote ai protagonisti. Voi avete già terminato lo show? Noi siamo a metà del nostro binge-watching.