Marvel's The Defenders: i quattro eroi insieme nella prima immagine ufficiale!

Mentre aspettiamo il debutto dinei panni diin, che avverrà il 17 Marzo, New York City si prepara all'arrivo di un team esplosivo: si tratta di

Anche se non è ancora disponibile una data d'uscita esatta, oggi Entertainment Weekly svelato la cover del prossimo numero della rivista, rivelando la prima immagine ufficiale di The Defenders.

Carl Lucas/Luke Cage (Mike Colter), Jessica Jones (Krysten Ritter), Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox) e Danny Rand/Iron Fist (Finn Jones) su uno dei classici 'yellow cab' di NY!

Il magazine ha inoltre rilasciato alcuni dettagli sulla trama della serie. A quanto pare, sarà proprio Danny Rand a riunire il team.

«Danny è l'unico che sa veramente cosa sta succedendo, l'unico che sa quanto sia pericolosa la situazione. Sarà lui a riunire e guidare la squadra» spiega lo showrunner Marco Ramirez. «Ognuno di loro segue delle briciole di pane, tentando di disfare un enorme mistero a New York. Così, quando si incontreranno, sarà una sorpresa».

Stando a quanto rivelato da EW, ogni personaggio si unirà al gruppo nonostante quanto poco ognuno se lo aspetti. Il loro primo incontro avverrà negli uffici di Midland Circle, si ritroveranno bloccati nei corridoi ad affrontare un gruppo di nemici. E, viste le scene d'azione in Marvel's Daredevil, sarà qualcosa di spettacolare.

«I Difensori non hanno una D come logo o una Defenders Tower» racconta Jeph Loeb, capo di Marvel Television. «Abbiamo concordato fin dall'inizio che questi personaggi dovevano essere realistici, anche un po' scontrosi, in cui la gente potesse identificarsi. Ogni membro della squadra è stato scelto come un modo per opporsi agli Avengers, sempre pronti a salvare il mondo. Ognuno di loro pensa che sia meglio lavorare da soli, ad eccezione di Iron Fist».